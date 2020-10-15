У ОП объяснили вопрос о пожизненном за коррупцию

В офисе президента пояснили вопрос о пожизненном заключении за масштабную коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба ОП в среду, 14 октября.

В ОП говорят, что коррупция - это "враг не менее коварный, чем тот, который грозит нам на востоке страны", и констатируют, что Украина еще в самом начале пути.

"К сожалению, развитие антикоррупционной инфраструктуры годами затягивалась. Преступники получали политическое прикрытие. А возможности коррупционеров ставить под сомнение деятельность антикоррупционных органов прописывались просто в законах. Именно это в итоге и позволило в свое время через Конституционный Суд отменить статью Уголовного кодекса, которой устанавливалась ответственность за незаконное обогащение, признав формулировки этой статьи таким, что нарушало презумпцию невиновности лица. Что стало фактически амнистией для тысяч коррумпированных чиновников и депутатов", - сказано в публикации.

В ведомстве также указывают на предоставление в 2019 году НАБУ "права на прослушивание" и начало работы Высшего антикоррупционного суда.

Изменить ситуацию с коррупцией в стране "может только настоящая воля народа", утверждают в ОП.

"Во время инициированного Главой государства общенационального опроса 25 октября 2020 первый вопрос будет касаться именно этой проблемы. Коррупция и как ее искоренить. Пусть свой ответ, с которой политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления. Чтобы даже те коррупционеры, которые "спаслись" от наказания за пять лет предыдущей власти, увидели: шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают многократно. Сегодняшнее государство не может позволить себе даже минимально терпеть коррупцию", - добавляют в офисе президента.

Наконец, в ОП уточняют, что "такой опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться так, чтобы политики это действительно услышали".

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал проведение всенародного опроса в день голосования на местных выборах 25 октября.

Позже Зеленский озвучил первый пункт всенародного опроса. Глава государства намерен узнать мнение граждан относительно максимальной меры наказания для топ-коррупционеров.