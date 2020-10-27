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Экономика и Финансы
27 октября 20, 09:52
Цена на газ для населения выросла на треть
Нафтогаз
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Нафтогаз повысил цену на газ для бытовых клиентов почти на 35% - в ноябре украинцы будут платить 6,33 грн за куб.

Компания Нафтогаз Украины в ноябре 2020 года установила цену на природный газ для бытовых клиентов на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 27 октября.

При этом по сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

Ранее в НАК предупредили о дальнейшем росте цены на газ. С началом отопительного сезона вырос спрос, и, соответственно, цена на газ. В ближайшие месяцы тенденция сохранится.

Также Нафтогаз резко повысил цены на газ для теплоэнерго. В Нафтогазе напомнили, что до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО, и заключивших соответствующие договоры поставки природного газа.
Korrespondent
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