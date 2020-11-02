Украинцам вернут часть уплаченных за год налогов

В то время как налоги на недвижимость в 2021 году повысятся, налоговую скидку можно получить за ипотеку, обучение, благотворительность и другие услуги и покупки.

Как получить налоговую скидку и на какие товары и услуги она распространяется.





На что действует налоговая скидка





- Уплаченная стоимость обучения за себя или родных (родителей, супруга/супруги или ребенка) в учебных заведениях. Поэтому, если ваш ребенок попал на платное обучение, часть денег можно вернуть.





- Часть уплаченных процентов по ипотечному жилищному кредиту. Государство может вернуть вам часть денег, но не с суммы всей ипотеки, а только с тех процентов, которые вы уже заплатили.





- Сумма средств или стоимость имущества, перечисленных (переданных) в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям. Поэтому, если вы пожертвовали деньги на чье-то лечение, обучение и т.д., то часть из них можно вернуть.





- Уплата страховых платежей по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Когда в Украине полноценно начнет действовать система накопительных пенсий, такая налоговая льгота станет еще более весомой.





- Оплата вспомогательных репродуктивных технологий. Украинцы, которые лечат бесплодие, могут рассчитывать вернуть часть денег.





- Оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.





- Сумма средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива.





- Сумма арендной платы, уплаченной человеком, который имеет статус внутренне перемещенного лица. Таких в Украине почти 1,5 миллиона человек по данным профильного министерства.





- Уплата средств на строительство (приобретение) доступного жилья. Это построенные и строящиеся при государственной поддержке жилые дома (комплексы) и квартиры.





- Расходы на борьбу с COVID-19 в Украине. Это, в частности, расходы на лекарственные средства, дезинфицирующие средства и антисептики, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия для скрининга больных и тому подобное.





Кто может получить налоговую скидку





Получить налоговую скидку могут только те украинцы, которые официально получают заработную плату. Если украинец или украинка получают деньги в конверте, о налоговой скидке могут забыть. Для ФЛП и предпринимателей такая услуга от государства также недоступна.





Причем нельзя, чтобы общая сумма товаров и услуг, из которых вы хотите получить скидку, превышала ваш официальный доход за год. Предположим, что вы заработали за год почти 138 тысяч гривен (мы умножили среднюю зарплату на 12 месяцев). Следовательно, максимальная сумма, с которой вы будете возвращать налоги, не может превышать эти 138 тысяч гривен.





Размер налоговой скидки





Налоговая скидка – это 18% от суммы, которую вы заплатили. Например, за год вы заплатили за ипотечным кредитом 100 тысяч гривен, из которых 20 тысяч – это проценты. Тогда вам считают 18% от 20 тысяч и вы получите 3 600 гривен назад.





Как получить налоговую скидку





Чтобы получить налоговую скидку, нужно заполнить онлайн-форму декларации и в отдельном разделе заполнить расходы, которые вы совершили с выше перечисленного списка. При этом необходимо указать реквизиты для возврата денег. Как это сделать:





Подать декларацию можно онлайн через электронный кабинет налогоплательщика, но для этого нужно иметь электронную цифровую подпись.

Прикрепляете ключ и вводите пароль.

Выбираете режим "Электронный кабинет для граждан".

Выбираете подпункт "Представление декларации об имущественном состоянии и доходах".

Создаете декларацию и заполняете соответствующие поля.

Сохраняете декларацию, подписываете и отправляете.

Что нужно заполнить в декларации:





Тип декларации (отчетная, отчетная новая или уточняющая)

Категория плательщика;

Общая сумма налогооблагаемого дохода;

Уплаченный налог и военный сбор;

Сумма налога и военного сбора, которую надо заплатить по поданной декларации;

Прочие доходы за год, которые не подлежат налогообложению;

Реквизиты для получения денег, если имеете право на налоговую скидку;

Сведения об имуществе, которое предоставляли в аренду (если).





Обратите внимание, что граждане, которые имеют право на налоговую скидку, могут подавать соответствующую декларацию до 31 декабря. То есть к концу этого года можно подать декларацию за 2019 год.





Важно, чтобы получить налоговую скидку, нужно предоставить доказательства того, что вы потратили деньги, сколько и когда. Для этого сохраняйте чеки и будьте готовы предоставить дополнительные документы и договоры. Например, для получения скидки на обучение ребенка, нужно предоставить свидетельство о рождении и копию договора с университетом с указанием стоимости обучения.



