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Новости
Экономика и Финансы
3 ноября 20, 12:19
В Раде завершили подготовку Бюджета-2021
бюджет
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Главные предложения.
Проектом бюджетных выводов предлагается увеличить доходы на 20,2 млрд гривен и осуществить перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам. Об этом в Facebook сообщил председатель комитета Юрий Аристов.

"Еще в конце сентября профильные подкомитеты констатировали, что увеличение прогноза некоторых видов поступлений является обоснованным, большинство главных распорядителей заявляет о недостаточности бюджетных средств для обеспечения их деятельности, а местные бюджеты обеспокоены возможным невыполнением делегированных полномочий из-за недостаточного бюджетного ресурса", – отметил Аристов.

По его словам, всего было обработано 2451 представленное предложение, многие из которых не были сбалансированы. Для учета всех предложений необходимо около 1,5 триллиона гривен.

В связи с этим комитет предлагает:

1. Уточнить или исключить отдельные положения законопроекта с целью их согласования с требованиями Бюджетного кодекса. В частности, речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и государственных гарантий, распределении нераспределенных расходов на государственные капиталовложения, а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам.

2. Учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:

отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;

обеспечение функционирования дипломатических учреждений;

утилизацию твердого ракетного топлива;

предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Источник: https://www.obozrevatel.com/
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