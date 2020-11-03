В Раде завершили подготовку Бюджета-2021

Проектом бюджетных выводов предлагается увеличить доходы на 20,2 млрд гривен и осуществить перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам. Об этом в Facebook сообщил председатель комитета Юрий Аристов.





"Еще в конце сентября профильные подкомитеты констатировали, что увеличение прогноза некоторых видов поступлений является обоснованным, большинство главных распорядителей заявляет о недостаточности бюджетных средств для обеспечения их деятельности, а местные бюджеты обеспокоены возможным невыполнением делегированных полномочий из-за недостаточного бюджетного ресурса", – отметил Аристов.





По его словам, всего было обработано 2451 представленное предложение, многие из которых не были сбалансированы. Для учета всех предложений необходимо около 1,5 триллиона гривен.





В связи с этим комитет предлагает:





1. Уточнить или исключить отдельные положения законопроекта с целью их согласования с требованиями Бюджетного кодекса. В частности, речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и государственных гарантий, распределении нераспределенных расходов на государственные капиталовложения, а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам.





2. Учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:





отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;





обеспечение функционирования дипломатических учреждений;





утилизацию твердого ракетного топлива;





предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;





реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.



