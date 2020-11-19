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Новости
Экономика и Финансы
18 ноября 20, 22:22
Зеленский отреагировал на проблему ФОПов
Зеленский
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Владимир Зеленский рассказал о введении РРО для предпринимателей и поддержке малого бизнеса во время карантина.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на протесты против внедрения кассовых аппаратов для ФОПов. Соответствующее видеообращение опубликовал офис президента в среду, 18 ноября.

"С одной стороны нам нужно упрощать условия ведения бизнеса, особенно сейчас, а с другой стороны нам нужна детенизация экономики", - сказал президент.

Зеленский поговорил с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Тот доложил о решениях, наработанных по итогам совместного совещания с представителями бизнеса.

Также Зеленский рассказал об увеличении финансирования борьбы с коронавирусом, поддержке населения и бизнеса во время карантина, сотрудничестве Украины с МВФ и первом уик-энде в режиме карантина выходного дня.

Напомним, предприниматели с самого утра митинговали под Радой с требованием отменить решение о введении кассовых аппаратов с января 2021 года. Протестующие попытались прорваться к парламенту после того, как Рада не проголосовала за отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП. После этого к ним вышли нардепы.

Под вечер протестующие под Радой договорились с нардепами. Депутаты пообещали провести консультации по решению вопроса об отсрочке кассовых аппаратов, а протестующие - привести больше людей.
Korrespondent
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