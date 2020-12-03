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Экономика и Финансы
3 декабря 20, 10:18
Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"
Гусев
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе президента №532 / 2020, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в указе от 3 декабря.

Кроме того, указом №529 / 2020 Зеленский уволил Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации. Врио главы Херсонской ОГА назначен Сергей Козыр.

Указом №531 / 2020 с поста и.о. гендиректора "Укроборонпрома" уволен Игорь Фоменко.

Гусев был назначен главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. Перед этим он занимал 41 место в списке партии "Слуга народа", но заявил, что решил не участвовать в парламентских выборах. До этого в 2017-2019 годах работал советником и директором по связям с органами власти в "Приватбанке", в 2015-2016 годах – был заместителем министра обороны. В 2011-2014 годах возглавлял департамент в Госинвестпроекте под руководством Владислава Каськива.
censor.net.ua
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