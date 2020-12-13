Курс доллара может упасть ниже 28: озвучен прогноз

В ближайшие дни курс доллара к гривне должен снизится. Доллар на межбанке может стоить через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

При этом эксперт напомнил, что курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,1%.

На прошлой недели официальный курс доллара США, который устанавил НБУ, снизился на 0,8 % с 28,30 до 28,08 грн. По данным компании «УкрДилинг», за это же время спрос и предложение снизились с 28,25/28,27 до 27,94/27,96 (-1,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,24/28,44 до 27,96/28,20 (-1,0%/-0,9%). При этом между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.





Напомним, за последние 7 дней в Украине изменился курс валют: доллар с евро пошли на снижение в то время как рубль и злотый значительных изменений в цене не показали



