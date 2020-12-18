Какой будет цена на газ в текущем отопительном сезоне?

Этот отопительный сезон украинцы впервые переживут в условиях газового рынка. Одним из важных пунктов либерализации газового рынка стало упрощение смены поставщика для бытовых потребителей. Единой цены для всей страны больше не существует, а цена за кубометр газа может отличаться в зависимости от поставщика. В целом это должно позволить миллионам украинцев сэкономить в отопительный сезон выбрав цену подешевле и условия получше.

Здесь не обошлось без проблем: в конце ноября Антимонопольный комитет обвинил "Нафтогаз" в том, что располагая ресурсом, который составляет около 70% газа собственной добычи, компания имеет признаки монополиста на рынке. К АМКУ присоединился общественный совет при НКРЭКУ. В свою очередь газоснабжающая компания "Нафтогаза" пожаловалась в АМКУ на то, что сбытовые компании создают бытовым потребителям препятствия при смене поставщика газа. А цены у разных поставщиков в зависимости от региона отличаются в несколько гривен.

Накануне этого отопительного сезона Украина накопила в подземных газохранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон. Однако синоптики обещают, что эта зима будет не такой теплой, как предыдущая, и соответственно газа для отопления жилищ понадобится больше, а значит и цена может быть выше.

Delo.ua пообщалось с экспертами и игроками рынка и узнало, как может измениться цена на голубое топливо на протяжении этой зимы.

По словам ведущего эксперта энергетических программ "Центра Разумкова" Максима Билявского, цены на газ в Украине формируются под влиянием цен нидерландского хаба TTF. В прошлом месяце цены на этом хабе росли из-за сезонного снижения температур и увеличения поставок американского газа. Например, 25 ноября был поставлен рекордный объем газа LNG из США в 300 млн кубометров. Кроме того, в ноябре бастовали норвежские газовщики: из-за этой забастовки произошел рост котировок, в том числе и фьючерсных.

Однако рост цен, по мнению эксперта, может сдерживаться из-за коронавируса. Так как в связи с карантином люди будут оставаться дома, потребление газа в учреждениях также сократиться.

Но в целом ценовые котировки в Европе, по мнению Билявского, будут относительно стабильными. США, как один из крупных поставщиков Евросоюза по состоянию на 1 ноября накопили в своих газохранилищах 112 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем, который достигался всего три раза за всю историю. Эта цифра вместе с высоким показателем заполнености европейских газохранилищ говорит о том, что газа в резервах достаточно для того, чтобы поддерживать спрос вне зависимости от температуры, и это говорит о том, что резкого роста цен на европейских газовых хабах ожидать не стоит.

"Если сегодня мы посмотрим на спотовые торги на бирже TTF, которая находится в Нидерландах, мы увидим, что январские контракты уже торгуются по 168 долларов за 1 тысячу кубометров. Если попробовать спрогнозировать, какие цены будут в феврале, мы увидим, что максимальный коридор 170-180 долларов за 1 тысячу кубометров, если выходить с тех данных, которые публикуют газовые биржи европейского союза. После отопительного сезона котировки контрактов уменьшаются, и цена возвращается примерно к уровню 150 долларов за тысячу кубометров", — говорит эксперт.

Как было указано выше, цены для промышленных потребителей и для населения зависят от европейских котировок. Однако Билявский считает, что ситуация могла бы измениться, если бы крупнейшая газодобывающая компания Украины "Укргаздобыча" сбывала свой ресурс через механизм биржевых торгов и заключение контрактов на Украинской энергетической бирже.

"К сожалению такой возможности на сегодня нет, и фактически единственным провайдером газа, который добывается в Украине, сегодня является "Нефтегаз", который фактически за счет монопольного положения на рынке делает все возможное, чтобы демпинговать цены. Особенно в розничном сегменте для бытовых потребителей", — говорит эксперт.

Поскольку другие газоснабжающие компании не имеют доступа до ресурса отечественной добычи, это приводит к тому, что они вынуждены продавать населению газ, который был получен или с европейского газового рынка или куплен у отечественных газодобывающих компаний по остаточному принципу, либо же газ "Укргаздобычи", который потом был перепродан.

Поскольку рынок газа для промышленных потребителей уже состоялся, а отечественные газоснабжающие компании уже имеют объем газа, который был законтрактован для промышленных потребителей. Промышленные потребители интересные для газодобычи, поскольку они более прогнозируемы в платежной дисциплины, чего нельзя сказать о бытовых потребителях, где уровень расчетов и сбор средств более сложен.

Поэтому на украинском рынке газа особенных потрясений не будет. Но нужно быть готовым к тому, что возможно дефицит газа будет покрываться отбором из газохранилищ того газа, который был импортирован из Европы в июле-сентябре 2019 года по цене более 195 долларов за тысячу кубометров. Поэтому единственным путем для сдерживание цен на газ для украинских потребителей как промышленных, так и бытовых является решение правительства в виде постановления или распоряжения Кабмина, которым обязывалась бы "Укргаздобыча" реализовывать весь свой ресурс через, например, Украинскую энергетическую биржу либо же через другую торговую площадку.

Однако эксперт Геннадий Рябцев считает, что хотя цены на газ из-за сезонных факторов и будут расти, темпы роста все же будет ниже, чем в Европе, поскольку в Украине сформированы достаточно большие запасы газа.

"Эти запасы принадлежат как Нафтогазу, так и трейдерам, и именно реализация на украинском рынке больших запасов газа в последнее время способствовала тому, что цены на украинском внутреннем рынке ниже, чем котировки на бирже TTF, минус транспортировка примерно на 2 евро за мегаватт/час — это примерно 15%. Но расти цена все равно будет", — считает Рябцев.

По его мнению, максимальная цена на газ в Украине в текущем отопительном сезоне вряд ли будет выше чем была цена на газ для промышленности в отопительном сезоне 2019/2020(цена тогда составляла 6249,6 — 7755,6 грн за тысячу кубометров с НДС при поставке до 50 тысяч кубометров).

Рябцев отмечает, что из-за введения рынка газа цены для населения будут выше, чем в прошлом году, однако у населения появилась возможность уменьшить собственные потери, перезаключив договор на поставку

С Рябцевым не согласен сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, текущие запасы газа в украинских газохранилищах никак не влияют на цены газа в Украине.

"Поскольку с 1 августа цены на газ либерализованы и устанавливаются рынком, то цены на газ будут устанавливаться европейскими ценами. По какой цене завезут из Европы — по такой и продадут. Поэтому будет дорожать газ в Европе — будет дорожать и в Украине. Главное, чтобы курс гривны был стабильным", — говорит Марунич.

По его мнению, украинские цены привязаны к импортному паритету. И далеко не весь газ, находящийся в украинских газохранилищах, украинский. По его словам, примерно треть этого объема принадлежит трейдерам, и не факт, что этот объем будет реализован бытовым потребителям.

С мнением экспертов частично согласны и крупные поставщики газа. Так, председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан считает, что стоимость газа для бытовых потребителей в Украине кроме внутренних факторов зависит и от внешних, в том числе цен на газ на европейских биржах (NCG, TTF).

"В Европе накануне отопительного сезона всегда наблюдается тенденция к удорожанию газа, ведь спрос на ресурс с приближением холодов растет. Это традиционный ежегодный тренд на европейских рынках. А с февраля-марта цена традиционно начинает падать. Поэтому в Украине стоимость голубого топлива перед наступлением отопительного сезона также растет", — говорит Компан.

По его словам, в последний месяц цены в Европе были стабильными. Только на прошлой неделе наблюдался и рост цены на европейских хабах, котировки показали максимум за последние двадцать месяцев. "Впрочем, очевидных причин для роста цены нет. Прогноз температур по Европе показывает, что существенного похолодания там не ожидается в ближайшие 20 дней", — считает председатель правления Ассоциации.

В свою очередь СЕО компании ETG.UA Владимир Шведкий отмечает, что на газовом рынке и в Европе, и в Украине ожидается восходящий ценовой тренд.

"За последнюю неделю стоимость ресурса на европейских газовых хабах выросла на 7-10%. На голландском хабе TTF, на который ориентируются в Украине, цена достигла отметки $216,5 за 1 тысячу кубометров с поставкой 16 декабря. Это максимум с 8 февраля 2019 года. Вслед за европейскими тенденциями, мы ожидаем роста цен в январе на 10% "плюс" и на внутреннем рынке Украины, а также дальнейшего подорожания ресурса вплоть до марта", — говорит Шведкий.

По его словам, потребление газа и в ЕС и в Украине может стимулировать послабление карантинных мер. На цены в Украине также может повлиять то, какой объем газа из украинских газохранилищ будет экспортирован. Если значительная часть запаса пойдет на экспорт в ЕС — цены пойдут вверх. Если же запасы будут реализованы в Украине, это несколько сдержит подорожание газа на украинском рынке.

Также Шведкий считает, что внутренний рынок поставок газа населению достаточно активен в связи с отменой спецобязательств и выходом в этот сегмент независимых поставщиков.Однако, по мнению руководителя ETG.UA на рынке поставок газа для населения наблюдается явный перекос в пользу отдельных игроков. "Перекос связан с жестким демпингом со стороны НАК "Нафтогаз Украина". Эта компания обладает монопольным правом распоряжаться ресурсом компании "Укргаздобыча". Это позволяет ей продавать газ населению по ценам "рынок минус" и агрессивнее "набирать" потребителей", — отмечает Шведкий.

По его мнению, государственная добыча и трейдинг газа могли бы быть конкурентными при условии, что ресурс "Укргаздобычи" продавался бы свободно на бирже и все участники рынка имели бы возможность его приобрести. Существующее положение дел приносит пользу только НАК "Нафтогаз Украины" и укрепляет только его позиции на рынке. По этой причине говорить о "рыночности" этого сегмента пока не приходится.

В свою очередь предправления "Нефтегаза" Андрей Коболев отмечает, что компания не может реализовать весь объем газа через биржу, поскольку приблизительно половина этого объема зарезервирована для продажи тепловикам на условиях PSO. Также по словам Коболева, "Нефтегаз" уже частично продает свой ресурс через Украинскую энергетическую биржу.

"Газсбытам мы предложили как прямые контракты, так и различные биржевые продукты. Единственной существенной преградой для покупателя может стать отсутствие предоплаты или банковской гарантии оплаты", — заявил Коболев.

Никто из опрошенных не сомневается в том, что цена на газ будет расти и на динамику роста будет влиять целый перечень факторов.

Поскольку синоптики прогнозируют, что эта зима будет холоднее предыдущей, то скорее всего и рост цен будет выше. Вторым важным фактором, который повлияет на цены в этом отопительном сезоне будет динамика распространения коронавируса и ответные меры, которые будут предприниматься правительствами. Если карантинные ограничения будут отменяться — экономика будет потихоньку расти, офисы отапливаться, а промышленность увеличивать потребление голубого топлива. Соответственно цена будет расти. Очередной карантин напротив — снизит потребление газа и будет давить на цены.

Третьим фактором, который повысит цены на газ, уже выступила либерализация газового рынка. Отмену спецобязательства для "Нафтогаза" уже увидели в своих платежках миллионы украинских домохозяйств. Тут есть и другая сторона медали — теперь граждане не привязаны к одному поставщику и могут сами выбирать, у кого купить газ.

От этой ситуации может выиграть "Нафтогаз". Эксперты и игроки рынка сходятся во мнении, что газовый гигант, располагая львиной долей дешевого украинского газа, может позволить себе демпинговать на новосозданном рынке и таким образом создаст себе клиентскую базу, забрав потребителей у газсбытов. И хотя бытовые потребители не так интересны "Нефтегазу" как промышленность, в условиях кризиса и возможного карантина создание столь солидной базы клиентов позволит убыточной госкомпании частично решить свои проблемы и пережить тяжелое кризисное время. Хотя для бытовых потребителей это скорее возможность сэкономить, поскольку в зависимости от региона разница между поставщиками газа составляет до 3 грн за кубометр.

По итогу мы имеем столкновение интересов. С одной стороны — газовщики, для которых этот год был очень трудным из-за снижения цен по причине резкого падения цен на нефть весной, снижения потребления газа промышленностью из-за кризиса и жесткой борьбы на новосозданном газовом рынке для бытовых потребителей. После кризиса бизнес ожидает повышения цен на сырье, что позволит ему хотя бы частично компенсировать свои потери за год.

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С другой стороны — бытовые потребители. Украинские граждане также пострадали от локдауна и карантинных ограничений. Многие потеряли работу или существенно потеряли в доходах из-за экономического кризиса. Поэтому для украинцев либерализация газового рынка и повышение цен — дополнительный удар.