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Новости
Экономика и Финансы
23 декабря 20, 12:16
Польша может стать крупным партнером Украины
Польша
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По результатам этого года Польша имеет шансы войти в тройку крупнейших торговых партнеров Украины в мире.
Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"При сохранении нынешней положительной динамики двусторонней торговли, по результатам 2020 года Польша имеет шанс не только наверстать показатели 2019 года (7,4 млрд долл. - ред.), но и уверенно войти в топ-3 торговых партнеров Украины в мире, опередив Германию", - сказал Дещица.

По его словам, в этом году, несмотря на неблагоприятные эпидемиологические обстоятельства, Украине удалось избежать "черного" сценария и удержать прошлогодние объемы товарооборота с Польшей.

Как сообщил посол, по результатам 10 месяцев 2020 года Польша остается четвертым крупнейшим торговым партнером Украины в мире после Китая, Германии и России с объемом двусторонней торговли товарами в почти 6 млрд долларов США. Кроме того, Польша является вторым крупнейшим в мире после Китая рынком для украинского экспорта товаров с объемом 2,6 млрд долларов.

По словам Дещицы, Киеву и Варшаве недавно удалось договориться, чтобы количество разрешений обеих стран на автомобильные грузоперевозки в 2021 году было не ниже нынешнего уровня - по 160 тысяч.

"После длительных дискуссий украинской стороне удалось не допустить уменьшения квот обмена разрешениями на 2021 год и удержать их на уровне предыдущего года - 160 тысяч разрешений. Понятно, что этого недостаточно. Поэтому обязательно в следующем году будем возвращаться к вопросу предоставления украинским грузовым перевозчикам дополнительных разрешений", - подчеркнул посол Украины в Польше.

Источник: https://kurs.com.ua/
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