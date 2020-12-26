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Экономика и Финансы
26 декабря 20, 09:39
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год
бюджет
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Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тысяч грн

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который парламент принял 15 декабря.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, доходы госбюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тысяч грн. Расходы госбюджета на 2021-й предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тысяч грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тысяч грн.

В госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% валового внутреннего продукта.

С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы увеличится до 6 тысяч грн, а с 1 декабря — до 6,5 тысяч грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. За это решение проголосовало 289 депутатов.

Ранее законопроект о госбюджете был рассмотрен на срочном заседании парламентского комитета по вопросам бюджета в связи с принятием в сопутствующем законе поправки о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога на топливо в общий фонд бюджетов местного самоуправления (законопроект 4100-д).
Delo
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