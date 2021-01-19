Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.09
USD
28.11
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
19 января 21, 11:34
Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ
газ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правительство опубликовало постановление, которым с 1 февраля устанавливается предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.
Документ обнародован на Правительственном портале.

"Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривень 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку по магистральным газопроводам к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы), - говорится в постановлении.

Источник: https://censor.net/
Ещё по теме:
В Украине с нового года абонплата за газ повысится до 80%
Кабмин может отменить льготный тариф на электроэнергию
Облгазы установили рекордные тарифы на газ
Цена на газ в Европе превысила $250
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
НБУ вводит в оборот новую памятную монету номиналом 20 грн
noimageСтало известно, где в Киеве построят новые станции метро
noimageForbes составил рейтинг лучших работодателей Украины
Лента новостей