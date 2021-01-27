Зеленский вернул наказание за ложь в декларациях

Вчера, 26 января, президент Владимир Зеленский подписал указ № 26/2021 о вступлении в силу решения Совета нацбезопасности и обороны. В нем СНБО предложил вернуть уголовную ответственность, а также увеличить штрафы за недостоверное декларирование и неподачу деклараций. Теперь законопроект должен рассмотреть парламент.

Предложенный Советом нацбезопасности проект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Что предлагается:





- При внесении в декларацию сумм, которые отличаются от действительных цифр более, чем на 4,5 млн грн – штраф 68 000 – 85 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение/лишение свободы до двух лет.





- За умышленную неподачу декларации – штраф 42 500 – 51 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо лишение свободы до двух лет. Примечательно, что ранее максимальный штраф за ложь в декларациях составлял 51 000 грн. В своем решении СНБО рекомендовал президенту подать законопроект на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный. 27 октября 2020 года КСУ 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.



