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Экономика и Финансы
27 января 21, 15:05
Зеленский вернул наказание за ложь в декларациях
Зеленский.
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Президент Владимир Зеленский вернул наказание за ложь в декларациях.

Вчера, 26 января, президент Владимир Зеленский подписал указ № 26/2021 о вступлении в силу решения Совета нацбезопасности и обороны. В нем СНБО предложил вернуть уголовную ответственность, а также увеличить штрафы за недостоверное декларирование и неподачу деклараций. Теперь законопроект должен рассмотреть парламент.

Предложенный Советом нацбезопасности проект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Что предлагается:

- При внесении в декларацию сумм, которые на 1,14 – 4,5 млн грн отличаются от действительных цифр – штраф 51 000 – 68 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет. 

- При внесении в декларацию сумм, которые отличаются от действительных цифр более, чем на 4,5 млн грн – штраф 68 000 – 85 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение/лишение свободы до двух лет. 

- За умышленную неподачу декларации – штраф 42 500 – 51 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо лишение свободы до двух лет.

Примечательно, что ранее максимальный штраф за ложь в декларациях составлял 51 000 грн.

В своем решении СНБО рекомендовал президенту подать законопроект на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный.

27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.  Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.  

4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания. В НАПК раскритиковали закон и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его.

Читайте также:  Президент вернул ответственность за ложь в декларациях

liga.net
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