Зеленский вернул наказание за ложь в декларациях

Вчера, 26 января, президент Владимир Зеленский подписал указ № 26/2021 о вступлении в силу решения Совета нацбезопасности и обороны. В нем СНБО предложил вернуть уголовную ответственность, а также увеличить штрафы за недостоверное декларирование и неподачу деклараций. Теперь законопроект должен рассмотреть парламент.
Предложенный Советом нацбезопасности проект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях.
Что предлагается:- При внесении в декларацию сумм, которые на 1,14 – 4,5 млн грн отличаются от действительных цифр – штраф 51 000 – 68 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет.
Примечательно, что ранее максимальный штраф за ложь в декларациях составлял 51 000 грн.
В своем решении СНБО рекомендовал президенту подать законопроект на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный.27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
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