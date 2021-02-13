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Новости
Экономика и Финансы
13 февраля 21, 07:39
Европарламент признал одну из реформ в Украине, - Кабмин
децентрализация
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Европейский парламент большинством голосов одобрил доклад по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, в котором одной из самых успешных реформ признана децентрализация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что в документе говорится о достигнутом прогрессе в сфере реформ и в исполнении Соглашения, а также даются рекомендации относительно дальнейших направлений сотрудничества.

"Европарламент приветствует достижения Украины в проведении реформы децентрализации и расширении возможностей местных властей, что является одной из самых успешных реформ на сегодня; признает поддержку U-LEAD и формирование более 1000 территориальных громад; положительно оценивает шаги, принятые с целью децентрализации государственной власти и бюджетов через утверждение нормативно-правовых актов и их практического внедрения; призывает Европейскую комиссию внимательно изучить успешные практики реформы децентрализации в Украине и рассмотреть их практическое внедрение в других государствах", - говорится в докладе.
censor.net.ua
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