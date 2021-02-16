Кто владеет украинскими телеканалами? (инфографика)

Ни для кого не секрет, что главные и самые рейтинговые украинские телеканалы принадлежат олигархам, политикам и крупным бизнесменам.

Вместе с тем, далеко не все знают, кто является владельцем менее рейтинговых или занимающих конкретную нишу – развлекательную, спортивную, музыкальную, детских телепередач и мультфильмов, - телевизионных каналов.

"Телеграф" составил инфографику, которая наглядно показывает, кто из известных широкой общественности, и не очень публичных личностей, владеет телеканалами (а это подавляющее большинство транслируемых в Украине каналов).





Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsОne, чьим владельцем является Козак.

