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Новости
Экономика и Финансы
7 мая 21, 12:39
В Украине стремительно дорожает хлеб
хлеб
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Рост цен на хлеб связан и повышением стоимости основных ингредиентов хлеба - яиц, муки и подсолнечного масла.
За последний год один из основных продуктов питания поднялся в цене на 12,5%. Более того, хлеб продолжает дорожать и далее. об этом, в четверг, 6 мая, изданию ГолосUA сообщил экономический эксперт Олег Пендзин. 

"Независимо от ситуации на мировом рынке с ценой пшеницы хлеб в Украине дорожает каждый месяц на 1-1,5%. И если на данный момент в Украине общая инфляция 7,5%, то за год хлеб в Украине подорожал на 12,5%", - сообщил экономист.

Он добавил, что пока на мировом рынке растет цена пшеницы, хлеб в Украине будет продолжать дорожать.

"Ситуация не изменится до июня 2021 года", - считает Пендзин. 

В то же время, он не исключает, что если урожай пшеницы будет хороший - цена хлеба может снизиться.

"На мировом рынке цены на пшеницу растут, но они будут расти приблизительно до июня 2021 года. В июне, я прогнозирую, изменятся прогнозы на урожай, который собирают в Европе. И если там будет урожай пшеницы хороший, то зерно начнут быстро продавать по сниженной цене. Если на европейском континенте урожай будут ожидать плохой, то цена пшеницы будет держаться, чтобы позже продать по хорошей цене", - сказал экономист.

Источник: https://korrespondent.net/
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