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Экономика и Финансы
19 мая 21, 14:11
Верификация субсидий продолжается, - Шмыгаль
субсидия
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Верификация субсидий в Украине продолжится, их будут получать только те, кому они действительно нужны.

Об этом сегодня, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Верификация субсидий продолжается, это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается. Но новые изменения позволят переназначать субсидий без подачи соответствующего заявления, с некоторыми исключениями", - заявил премьер.

Он уточнил, что изменения будут касаться вопроса наличия нескольких объектов жилья.

"Если вы владелец 3-4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. При этом если у вас есть квартира в городе и дом в селе, то это не помешает получить помощь. Так же, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности, мы повышаем размер депозита, который влияет на назначение субсидии", - отметил премьер.

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"Отмечу, что вопрос о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения. Это позволит втрое сократить сроки рассмотрения заявлений", - добавил Шмыгаль.
censor.net.ua
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