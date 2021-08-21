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Экономика и Финансы
21 августа 21, 13:05
НБУ увеличил покупку долларов на межбанке
НБУ
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Ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным, считают в НБУ.
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16-20 августа 2021 года увеличил покупку долларов в 4,6 раза по сравнением с предыдущей неделей. Тогда было закуплено 25,50 млн долларов. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба НБУ.

Представители Регулятора уточнили, что НБУ за неделю купил на межбанковском валютном рынке 118 млн долларов. В то же время, Банк не продавал доллары на межбанке.

В НБУ объяснили, что это было произошло в связи со снижением курса доллара, который на этой неделе падал до минимума с июня прошлого года - 26,60 гривен на межбанке. 

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1381,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1211,60 млн долларов.

Как сообщалось, двумя днями ранее гривна достигла максимальных показателей за год.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк в три раза сократил покупку валюты. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1263,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов.

Источник: https://korrespondent.net/
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