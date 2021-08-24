Украина получила 2 млрд от МВФ на восстановление экономики

Украина в понедельник, 23 августа, в рамках нового распределения Международным валютным фондом (МВФ) специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила свою часть в размере SDR $1,9 млрд.

- Сегодня 1.9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!!– написала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова на своей странице в Фейсбук.

В комментариях на вопрос "почему раньше говорили о 2.7 млрд долл, а выплатили 1.9 млрд" Рожкова объяснила, что никакой зрады нет, SDR $1.9 млрд в пересчете на деньги и есть 2.7 миллиарда долларов.









2 августа управляющие МВФ утвердили аллокации специальных прав заимствований на 650 миллиардов долларов, из которых Украина безвозмездно получит 2,7 миллиарда долларов. Международный валютный фонд за счет допэмиссии SDR выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.









В конце июля Зеленский обсудил с главой МВФ Кристалиной Георгиевой выполнение Украиной необходимых требований для получения следующего транша МВФ. Президент пригласил главу МВФ посетить Украину и лично обсудить дальнейшие шаги сотрудничества. В ответ Георгиева заявила, что представители фонда приедут в нашу страну в сентябре.