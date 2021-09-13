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Новости
Экономика и Финансы
12 сентября 21, 21:42
Пенсии индексируют всем пенсионерам - Шмыгаль
Шмыгаль
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Восстановлением справедливости назвал глава правительства индексацию пенсий всем категориям пенсионеров ежегодно с 1 марта.

В Украине индексация пенсий будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров. Правительство также начало работу над введением накопительной пенсионной системы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На этой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года, когда военные или ученые были исключены из механизма индексации. Мы восстановили справедливость", - написал премьер в Facebook.

Он добавил, что в законе будет указана точная дата индексации - 1 марта.

Также глава правительства добавил, что также идет работа над введением накопительной пенсионной системы  – "чтобы украинцы, наконец, получали достойные пенсионные выплаты".

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что 40-летним не стоит рассчитывать на пенсию. Количество работающих в Украине постоянно сокращается, а пенсионеров - растет. Единственный выход - накопительные пенсии.
Korrespondent
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