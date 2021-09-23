Названы основные параметры накопительной пенсионной системы

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная назвала основные параметры накопительной пенсионной системы, которую предлагает ввести Кабмин. О наработках министр рассказала на круглом столе в Институте Горшенина в среду, 22 сентября.

В частности, ведомство предлагает ввести обязательные накопления для всех работающих лиц младше 50 лет, и добровольные - для лиц старше 50 лет. При этом взносы предварительно составят 2% от работодателя и 2% от работника (но может быть 1% и 1%). Министерство настаивает, чтобы это происходило за счет уменьшения существующих налогов и сборов.

Деньги из накоплений будут вкладываться в пенсионные фонды - негосударственные или государственные - которые будут заниматься их инвестированием. При этом выплаты из накоплений человек сможет получить несколькими способами. Базовый - это ежемесячная выплата в течение десяти лет. Также будет возможность единовременного платежа или пожизненных выплат.

Кабмин планирует реализовать накопительный уровень пенсионной системы на основе существующих органов, не создавая дополнительных институтов.

В то же время Лазебная подчеркнула, что введение накопительной системы неизбежно.

"Вопрос - не в том, быть или не быть, вопрос в консенсусе. Если все объединятся, система будет. Потому что людям нужно говорить правду, нужно показывать перспективы", - подчеркнула Лазебная.

По словам министра, будущее пенсионной системы без реформы будет печальным.

"С 2004 года в Украине была введена страховая пенсионная система. То есть чем больше ты работаешь, тем больше у тебя пенсия. И действительно, лет пять мы имели очень хорошие показатели. Пенсия составляла где-то 57-60% заработка, это очень хороший показатель. Сегодня мы имеем 30%. Это мало. Но перспектива - 20%", - пояснила Лазебная.

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Глава Минсоцполитики напомнила, что введение накопительной пенсионной системы не означает отказ от солидарной, когда работающие содержат пенсионеров.

"Солидарная система будет в стране всегда", - резюмировала Лазебная.

Согласно исследованию Международной организации труда, через 30 лет более 60% пожилых украинцев не будут получать государственные пенсии из-за отсутствия настоящей пенсионной реформы.

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