Газ стран ЕС предлагают хранить в Украине

Страховые запаса газа стран Евросоюза могут храниться в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ). Такое предложение прозвучало от Укртрансгаза как Оператора газохранилищ Украины. Об этом сообщается на сайте компании.

Глава Укртрансгаза Сергей Перелома в рамках Украинского инвестиционного газового конгресса сообщил, что в текущем году на энергетическом рынке Европы сложилась критическая ситуация. Поэтому руководство ЕС вернулось к вопросу страховых запасов голубого топлива, которые позволили бы минимизировать угрозы энергетической безопасности стран ЕС в случае дефицита поставок газа или резкого колебания цен, как это происходит в последние несколько месяцев.

Европейская комиссия уже начала изучать данную тему и занялась поиском потенциальных площадок для долгосрочного хранения объемов "страхового" газа.

"Украинские ПХГ готовы взять на себя функцию хранения страховых запасов газа стран ЕС. Самые большие в Европе объемы и достаточные объемы свободных мощностей украинских подземок открывают широкие возможности для долгосрочного хранения таких запасов", - сказал Сергей Перелома.

Для этого, отметил руководитель компании, надо включить украинские ПХГ в перечень площадок, где такой страховой запас может храниться, и наладить инфраструктуру для беспрепятственной транспортировки газа между европейскими странами, в частности, между Украиной, Польшей и Венгрией.

"Такое партнерство будет надежным и безусловно взаимовыгодным как для Украины, так и для стран ЕС", - подчеркнул Перелома.

Общий объем сети украинских подземных газохранилищ достигает 31 млрд куб. м и является крупнейшим среди стран Европы.

А вот Россия свои газовые хранилища заполнила на 97%. В РФ планируют выйти к 1 ноября на 100% закачку газа в хранилища. Процесс продолжается, несмотря на начало отопительного сезона.

Тем временем глава Нафтогаза Юрий Витренко объявил о планах компании увеличить добычу газа за десять лет почти вдвое - с 13 млрд кубометров до 24 млрд кубометров.