Всем паспорта и дороги. Тезисы Зеленского в Раде

Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца" – счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр.
Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к Верховной Раде об основах внутренней и внешней политики. Корреспондент.net собрал главные тезисы выступления президента.
Экономические показатели
В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости – превысит 190 миллиардов долларов. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах.
Впервые, начиная с того же 2013 года государственный долг снизится до уровня ниже 50% ВВП. Золотовалютные резервы достигают 30 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель с того же 2013 года.
Экономический паспорт
До 10 декабря Зеленский пообещал внести законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему средства за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины.
“После достижения совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственного жилья в Украине. Благодаря этим двум законам, наконец, наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю. И это тоже будет впервые за годы независимости нашего государства”, - заявил Зеленский.
Оборона
В 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности, всех программ превысит 320 миллиардов гривен.
Также Зеленский анонсировал строительство самолетов Антонов АН-178 для армии и строительство военного завода по изготовлению современных дронов.
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Дороги
Цель на два последующих года – 15 тысяч километров новых дорог, 810 мостов и мостовых переходов, среди которых Кременчугский и Ямпольский мосты.
Переговоры с Россией
“И мы должны признать, что без нашей армии мы не сможем остановить войну. И мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры. Все внешние признали, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас мощная мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс – давайте. А если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать”.