Всем паспорта и дороги. Тезисы Зеленского в Раде

Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к Верховной Раде об основах внутренней и внешней политики. Корреспондент.net собрал главные тезисы выступления президента.

Экономические показатели

В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости – превысит 190 миллиардов долларов. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах.

Впервые, начиная с того же 2013 года государственный долг снизится до уровня ниже 50% ВВП. Золотовалютные резервы достигают 30 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель с того же 2013 года.

Экономический паспорт





До 10 декабря Зеленский пообещал внести законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему средства за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины.





“После достижения совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственного жилья в Украине. Благодаря этим двум законам, наконец, наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю. И это тоже будет впервые за годы независимости нашего государства”, - заявил Зеленский.







