monobank: интересная статистика военного времени

Соучредитель monobank Олег Гороховский опубликовал немного интересной статистики военного времени — он рассказал, сколько клиентов до начала войны находилось за границей, какая часть из них уже вернулась, а также назвал 10 стран с наибольшей численностью клиентов популярного платежного приложения.





В январе этого года из 5,2 млн клиентов monobank за границей находились 317 743 человека (6,1%). Также он приводит подробную статистику по половому признаку





мужчин — 188 208 (59,3%)

женщин — 129 073 (40,7%)





По странам ТОП 10 в процентах и ​​абсолютных цифрах:





Польша — 84 449 (26,58%)

Германия — 20 784 (6,54%)

Чехия — 20 557 (6,47%)

Египет — 19 007(5,98%)

россия — 14 875 (4,68%)

Венгрия — 12 455 (3,92%)

Турция — 12 091 (3,81%)

Испания — 10 273 (3,23%)

ОАЭ — 7 399 (2,33%)

Франция — 7 306 (2,30%)





По состоянию на 28 апреля из 5,7 млн клиентов monobank за рубежом остается 828 890 человек (14,5%). Что интересно, в абсолютных цифрах количество мужчин значительно выше:





мужчин — 297 041 (36%)

женщин — 527 984 (64%)





Но данные сравниваются с январем, тогда как запрет на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 года, на период действия военного положения был введен 24 февраля после открытого военного вторжения россии.









По странам ТОП 10 в процентах и ​​абсолютных цифрах:





Польша — 246 681 (29,76%)

Германия — 135 299 (16,32%)

Чехия — 53 154 (6,41%)

Италия — 30 726 (3,71%)

Испания — 25 988 (3,14%)

Словакия — 24 093 (2,91%)

Франция — 22 469 (2,71%)

россия — 20 055 (2,42%)

Болгария — 19 707 (2,38%)

Румыния — 19 296 (2,33%)





Также интересно, что 20 055 клиентов monobank находятся на территории страны-террориста России.





Неделю назад monobank решил закрыть счета в россии, белоруссии, Северной Корее, Сирии и Эритрее. Изначально владельцы платежного сервиса хотели также закрыть счета клиентов из Крыма и ОРДЛО, но после критики изменили решение.





По итогам первого квартала monobank получил убыток в 110 млн. грн (это связано с резервами под проблемные кредиты). В то же время Олег Гороховский заверил, что пользователям банка не стоит переживать, ведь у monobank достаточно капитала, чтобы покрыть эти расходы.





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