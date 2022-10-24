Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.97
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
24 октября 22, 10:48
Опубликованы доказательства сотрудничества Мотор Сич с РФ
Мотор Сич
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Руководитель АО Мотор Сич оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине.

СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с РФ президента промышленного гиганта Мотор Сич. 

Опубликованы аудиозаписи телефонных разговоров президента АО Мотор Сич, подтверждающих его сотрудничество с врагом.

"Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от партии регионов, продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживало врага и помогало ему обстреливать украинские города и села", - говорится в сообщении СБУ.

Сообщается также, что при этом руководитель АО Мотор Сич оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине и т.д.


Напомним, директор запорожского предприятия Мотор Сич Вячеслав Богуслаев был задержан по подозрению в государственной измене. 

Отметим, что Богуслаев  трижды проходил в Верховную Раду в рядах Партии Регионов.  В 2019 году издание bihus.info выпустило расследование, в котором утверждалось, что через предприятия Мотор Сич в россию поставлялись комплектующие к вертолетам и самолетам в обход запрета на экспорт товаров военного назначения.

ПАО Мотор Сич - одна из ведущих в мире корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие расположено в Шевченковском районе города Запорожья.
Korrespondent
Ещё по теме:
Шольц 90 минут говорил с Путиным
Генсек ООН поговорил с Путиным о войне
Путин грозит ядерным оружием. Применит ли он его
ГУР: Россия может применить ядерное оружие против Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей