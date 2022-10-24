Опубликованы доказательства сотрудничества Мотор Сич с РФ

СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с РФ президента промышленного гиганта Мотор Сич.



Опубликованы аудиозаписи телефонных разговоров президента АО Мотор Сич, подтверждающих его сотрудничество с врагом.

"Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от партии регионов, продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживало врага и помогало ему обстреливать украинские города и села", - говорится в сообщении СБУ.

Сообщается также, что при этом руководитель АО Мотор Сич оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине и т.д.



