Рембо и герой "Коммандо".Фотожабы на Савченко

В Сети ряд интернет-пользователей опубликовали фотожабы на народного депутата Надежду Савченко, которую генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил в планировании терактов в Верховной Раде.





В частности, на одной из картинок она запечатлена в образе Рембо — героя одноименного американского боевика, которого сыграл Сильвестр Сталлоне.





















Девичьи мечты Нади







Также есть картинки, на которых политика изобразили в качестве ключевого персонажа фильма "Коммандо" — отставного полковника Джона Мэтрикса (роль исполнил голливудский актер Арнольд Шварценеггер).









Образ Шварценеггера ей очень к лицу



















Генпрокурор работает











"Репетиция" теракта в ВРУ





















Ожидается "второй сезон сериала"











Хештег Free Savchenko вновь может захлестнуть соцсети







Ранее сообщалось, что 15 марта Надежду Савченко вывели из сессионного зала Рады , поскольку была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. СМИ писали, что политик пронесла в сессионный зал три гранаты и пистолет. По словам самой Савченко, у нее было при себе наградное оружие.





Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение нардепу в подготовке свержения власти силовым путем.