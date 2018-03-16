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16 марта 18, 09:49
Рембо и герой "Коммандо".Фотожабы на Савченко
Савченко
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Интернет-пользователи отреагировали на обвинения, выдвинутые в сторону нардепа генпрокурором.
В Сети ряд интернет-пользователей опубликовали фотожабы на народного депутата Надежду Савченко, которую генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил в планировании терактов в Верховной Раде.

В частности, на одной из картинок она запечатлена в образе Рембо — героя одноименного американского боевика, которого сыграл Сильвестр Сталлоне.





Девичьи мечты Нади

Также есть картинки, на которых политика изобразили в качестве ключевого персонажа фильма "Коммандо" — отставного полковника Джона Мэтрикса (роль исполнил голливудский актер Арнольд Шварценеггер).


Образ Шварценеггера ей очень к лицу





Генпрокурор работает


"Репетиция" теракта в ВРУ





Ожидается "второй сезон сериала"


Хештег Free Savchenko вновь может захлестнуть соцсети

Ранее сообщалось, что 15 марта Надежду Савченко вывели из сессионного зала Рады, поскольку была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. СМИ писали, что политик пронесла в сессионный зал три гранаты и пистолет. По словам самой Савченко, у нее было при себе наградное оружие.

Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение нардепу в подготовке свержения власти силовым путем. 
Позже Юрий Луценко обвинил политика в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил народную избранницу из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.
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