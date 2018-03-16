Рембо и герой "Коммандо".Фотожабы на Савченко

В Сети ряд интернет-пользователей опубликовали фотожабы на народного депутата Надежду Савченко, которую генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил в планировании терактов в Верховной Раде.
В частности, на одной из картинок она запечатлена в образе Рембо — героя одноименного американского боевика, которого сыграл Сильвестр Сталлоне.
Девичьи мечты Нади
Также есть картинки, на которых политика изобразили в качестве ключевого персонажа фильма "Коммандо" — отставного полковника Джона Мэтрикса (роль исполнил голливудский актер Арнольд Шварценеггер).
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Ранее сообщалось, что 15 марта Надежду Савченко вывели из сессионного зала Рады
, поскольку была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. СМИ писали, что политик пронесла в сессионный зал три гранаты и пистолет. По словам самой Савченко, у нее было при себе наградное оружие.
Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение нардепу в подготовке свержения власти силовым путем.