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30 мая 18, 22:33
Третий день рождения. В сети шутят про Аркадия Бабченко
Аркадия Бабченко
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В соцсетях шутят про возвращение "с того света" журналиста Аркадия Бабченко, спецоперацию СБУ и реакцию Кремля.

30 мая в 17:00 спецслужба Украины заявила, что инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецоперацию проводили с повышенным уровнем конспирации. Покушение на журналиста готовилось два месяца.

В Сети высмеяли циничные заявления России про убийство Бабченко и их призывы к "настоящему расследованию".

Все очень сильно расстроились.

 

Реакция телеканала ATR, на котором работал Бабченко.

Действительно.

 

Ранее сообщалось, что организатор покушения на Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств. 
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