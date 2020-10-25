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25 октября 20, 17:42
Как Зеленский отвечает на собственные "5 вопросов". Фото
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Зеленский ответил на свои же вопросы и это рассмешило сеть.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на свои "5 вопросов". Однако из-за того, что волонтерам запрещено находиться на территории избирательных участков, а также из-за того, что никаких палаток и других конструкций предназначенных для проведения опроса предусмотрено не было, президенту пришлось отвечать на них прямо на улице. 

Фотография мгновенно попала в соцсети, где пользователи обратили внимание на то, что Зеленский отвечает на заданные ним же вопросы. 

"Зеленский на корточках на картонной коробке заполняет ответы на свои 5 вопросов", - написал эксперт в сфере медиа и пиара Михаил Голуб. 

"Биполярка (биполярное расстройство - ред.) - это ты", - написал государственный эксперт Директората защиты прав лиц с инвалидностью Министерства Социальной Политики Украины Алексей Краснощеков. 

"Видел, чтобы люди сами с собой говорили, но чтобы письменно?", - пишет сооснователь "Демократической сокиры" Виктор Трегубов. 

Комментаторы тоже отметились: 

"Дорогой товарищ Брежнев говорит, что нужно спросить у дорогого товарища Брежнева"

"Пяточки оторвал - пацанов не зауважал!"

"А кто есть из психиатров? Какой это диагноз, самому себе отвечать вопросы, но публично?"

Как известно, 25 октября в Украине проходят местные выборы, граждане избирают мэров своих городов, глав поселков, сел и территориальных общин, а также депутатов местных советов. Отдать свой голос за того или иного кандидата можно с 8 утра и до 20:00.

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telegraf.com.ua
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