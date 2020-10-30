Экс-глава КСУ: Суд превратился в закрытую преступную касту

Бывший председатель Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что суд превратился в закрытую преступную касту, которая наделила себя надконституционными полномочиями. Об этом он написал в Facebook.

"Суд фактически превратился в закрытую преступную касту, которая сама себя наделила надконституционными полномочиями во избежание какой-либо ответственности", – считает экс-глава КСУ.

Шевчук отметил, что в истории КСУ были разные по качеству и содержанию решения, но никогда раньше эти решения не принимались в условиях столь явного конфликта интересов и личной заинтересованности судей.

Он призвал действующих членов КСУ вспомнить о достоинстве и подать в отставку

"Обращаюсь к судьям КСУ: вспомните о собственном достоинстве, не цепляйтесь за должности любой ценой, проявите мудрость и мужество. Подайте в отставку! Граждане Украины оценят это", – написал Шевчук.

По его мнению, сегодняшний конституционный кризис требует неординарного, смелого и, в то же время, взвешенного и ответственного решения.

По мнению Шевчука, действующие судьи КСУ потеряли авторитет у граждан Украины, не способны выступать защитниками конституционного строя и не могут быть арбитрами между властью и обществом.

Он считает, что Украине необходима срочная конституционная реформа, которая положит конец "квотности и кулуарщине при назначении судей КСУ", обеспечит прозрачность и эффективность разбирательств конституционных обращений, качество и высокий профессиональный уровень принятых решений.



