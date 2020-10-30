Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.30
USD
28.47
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
30 октября 20, 23:22
Экс-глава КСУ: Суд превратился в закрытую преступную касту
Станислав Шевчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Станислав Шевчук призвал судей КСУ вспомнить о достоинстве и подать в отставку

Бывший председатель Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что суд превратился в закрытую преступную касту, которая наделила себя надконституционными полномочиями. Об этом он написал в Facebook.

"Суд фактически превратился в закрытую преступную касту, которая сама себя наделила надконституционными полномочиями во избежание какой-либо ответственности", – считает экс-глава КСУ.

Шевчук отметил, что в истории КСУ были разные по качеству и содержанию решения, но никогда раньше эти решения не принимались в условиях столь явного конфликта интересов и личной заинтересованности судей.

Он призвал действующих членов КСУ вспомнить о достоинстве и подать в отставку

"Обращаюсь к судьям КСУ: вспомните о собственном достоинстве, не цепляйтесь за должности любой ценой, проявите мудрость и мужество. Подайте в отставку! Граждане Украины оценят это", – написал Шевчук.

По его мнению, сегодняшний конституционный кризис требует неординарного, смелого и, в то же время, взвешенного и ответственного решения.

По мнению Шевчука, действующие судьи КСУ потеряли авторитет у граждан Украины, не способны выступать защитниками конституционного строя и не могут быть арбитрами между властью и обществом.

Он считает, что Украине необходима срочная конституционная реформа, которая положит конец "квотности и кулуарщине при назначении судей КСУ", обеспечит прозрачность и эффективность разбирательств конституционных обращений, качество и высокий профессиональный уровень принятых решений.

27 октября 2020-го КСУ по этому обращению отменил статью о декларировании и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций. 

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.
liga.net
Ещё по теме:
Разумков о возможных отставках в Кабмине
Разбор запрета книги Кипиани: Что нужно Медведчуку?
Выборы, МВФ и отставка КМУ: как это повлияет на курс доллара
Доллар неожиданно подешевел: курс валют на 22 октября
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фотожабы: Гнездо коррупции, 5 вопросов, борьба с COVID-19
noimageМузей мадам Тюссо отправил фигуру Трампа в мусорный бак.Фото
Лента новостей