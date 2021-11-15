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14 ноября 21, 19:04
Вдова мэра Кривого Рога сделала заявление о смертях в семье
Павлов
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Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме 15 августа, в октябре умер его родной брат, а в ноябре - двоюродный.

Вдова мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена заявила, что ни она, ни члены ее семьи не собираются заканчивать жизнь самоубийством.

"В нашей семье за последние 3 месяца три смерти. Все молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в машине исправные тормоза, ездим мы тоже очень аккуратно. Мой сын Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотиков", - заявила Елена Павлова в видеообращении, которое распространили криворожские СМИ.

Павлова добавила, что ее друзья и родственники тоже не собираются заканчивать жизнь самоубийством.  

Напомним, что мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на пороге собственного дома 15 августа. 

7 сентября следствие сообщило, что исключает версию убийства. Министр внутренних дел Денис Монастырский предполагает, что предварительная версия с самоубийством может быть правдоподобной.

18 октября мертвым обнаружили Андрея Павлова, брата погибшего мэра, в собственной квартире. Перед этим он жаловался на самочувствие. В полиции впоследствии сообщили, что Андрей Павлов погиб из-за отравления алкоголем. 

10 ноября в Кривом Роге в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова, двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова.
Korrespondent
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