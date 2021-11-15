Вдова мэра Кривого Рога сделала заявление о смертях в семье

Вдова мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена заявила, что ни она, ни члены ее семьи не собираются заканчивать жизнь самоубийством.

"В нашей семье за последние 3 месяца три смерти. Все молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в машине исправные тормоза, ездим мы тоже очень аккуратно. Мой сын Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотиков", - заявила Елена Павлова в видеообращении, которое распространили криворожские СМИ.

Павлова добавила, что ее друзья и родственники тоже не собираются заканчивать жизнь самоубийством.

Напомним, что мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на пороге собственного дома 15 августа.

7 сентября следствие сообщило, что исключает версию убийства. Министр внутренних дел Денис Монастырский предполагает, что предварительная версия с самоубийством может быть правдоподобной.

18 октября мертвым обнаружили Андрея Павлова, брата погибшего мэра, в собственной квартире. Перед этим он жаловался на самочувствие. В полиции впоследствии сообщили, что Андрей Павлов погиб из-за отравления алкоголем.

10 ноября в Кривом Роге в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова, двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова.