Как Россия скрывает правду про MH17 - Time

Крушение MH17 не выглядело преступлением, которое можно скрыть: тела почти 300 жертв, 80 из которых - дети, обломки самолета разбросало на территории около 50 кв км. И в среду, 28 сентября, следователи представили свою версию - ракету, сбившую самолет выпустили из Бука, привезенного на территорию Украины из России. Но представитель российского президента Владимира Путина, когда к нему обратились за комментариям, сказал: "Тут нечего подтверждать или отрицать". Об этом пишет корреспондент Саймон Шустер в своей колонке для Time.





Журналист указывает, что такое поведение Кремля не в новинку. Ранее, заручившись поддержкой СМИ, России удавалось поддерживать определенный градус сомнения, позволяющий отвести подозрения, спутать факты и отложить осуществление правосудия. Кремль и его телевидение клепали десятки альтернативных теорий - противоречивых, а иногда и попросту абсурдных. Шустер напоминает одну из них: якобы это Украина пыталась сбить самолет Путина, когда тот попал в одно пространство с MH17.





И в российском обществе это втирание очков и замыливание глаз оказалось успешным: два общенациональных опроса Левады показали, что только 2% русских верили в вину Кремля (личную или в ответственность пророссийских террористов Донбасса). Большинство же обвиняло украинское правительство, а пятая часть - вообще США. Почему - сказать сложно.





Сразу после публикации отчета в Нидерландах Российская газета напечатала свой, состоящий из версий случившегося, которые одобрил Кремль. Шустер отмечает, что ни в одной из них даже не упоминался главный факт отчета международной группы следователей: русское происхождение ракеты. А сообщение одного из ключевых СМИ Кремля вообще было озаглавлено следующим образом: "Доказательств не ждите, но Бук был российский".













На самом деле доказательств тому была масса, и все они были представлены, напоминает журналист. Но русские журналисты, которые присутствовали на обнародовании отчета, предпочли обвинить международную группу следователей в предвзятости. Один из них даже заявил, что следователи не приняли некие свидетельства или документы россиян, потому что "они не подтверждали вашу точку зрения". На это нидерландский следователь ответил, что никаких свидетельства страна-агрессор не предлагала, несмотря на неоднократные запросы, и на все вопросы следствия давала лишь частичные ответы.





Мандат следственной группы продлен до начала 2018 года. Но сейчас невозможно сказать, когда доказательств будет достаточно, чтобы назвать имена виновных, и какой суд будет слушать это дело. Скорей всего, им понадобится помощь России, пишет шустер - нужно же узнать хотя бы, что сталось с этим Буком. Но пока очень не похоже, что Россия такую помощь окажет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил BBC: "Мы не можем принять как истину в последней инстанции то, что они говорят, да и вы сами наверняка не услышали никаких подтверждений их словам".





В России такое сойдет, потому что большинство русских все равно получают информацию от Кремля. "Чтобы продолжать скрывать (свою ответственность - ред.), оказывается, России не нужно прятать факты или улики, разбросанные на украинских полях. Ей нужно только замылить дискуссию альтернативными истинами собственного изобретения", - заключает Саймон Шустер.







