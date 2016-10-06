Польша отклонила закон о запрете абортов

В польском парламенте 6 октября подавляющим большинством депутаті проголосовали против законопроекта о полном запрете абортов. Об этом сообщает DW.

352 голоса из 428 - проголосовали против. Лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский призвал парламентариев не поддерживать законопроект, спровоцировавший волну демонстраций по всей стране.

Законопроект о практически полном запрете абортов был внесен в польский парламент на минувшей неделе по инициативе гражданского комитета "Остановить аборты". Свою поддержку этой инициативе выразили премьер-министр Польши Беата Шидло и лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, после чего ее поддержали и депутаты от этой партии, составляющие парламентское большинство.

Реакцией на поддержку депутатами законопроекта стали многотысячные акции протеста, прошедшие в Польше с 1 по 3 октября.

Напомним, ранее министр науки и образования Польши Ярослав Говин заявил, что после массовых манифестаций женщин полного запрета абортов в стране не будет.