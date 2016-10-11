Асад погубил более 300 тысяч жизней в Сирии

Об этом Пан Ги Мун заявил в интервью DW. Генеральный секретарь ООН считает, что ООН, Россия и США не прилагают максимум усилий, что бы стабилизировать ситуацию в Сирии. Так же Пан Ги Мун назвал отношения России и США "немного не чувствительными".

Он просит госсекретаря США Джона Керри и российскую сторону объединиться и все таки добиться мира в Сирии. Генсекретарь ООН подчеркнул, что ООН может обеспечить пять миллионов человек в Сирии всем необходимым минимумом.

Он ушел от ответа на вопрос является ли Россия причиной сирийского кризиса. Он так же сказал, что если бы не ООН, то вполне вероятно, что ситуация в Алеппо была бы еще трагичнее.

Как ранее сообща УРА-Информ, в Сирии вступил в силу режим перемирия.