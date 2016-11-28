Смерть Фиделя Кастро заморозит отношения Кубы и США

"Смерть Фиделя Кастро еще больше омрачила будущее инициативы президента Барака Обамы по восстановлению отношений США с Кубой на фоне исторических переходных периодов в обеих странах", - пишет The Wall Street Journal.

"Высшие советники избранного президента Дональда Трампа заявили в воскресенье, что он может обратить вспять имеющий историческое значение дипломатический прорыв, достигнутый Обамой, если не будут сделаны уступки", - сообщают корреспонденты Кэрол Ли, Хосе де Кордоба, Фелисия Шварц.

"Со стороны Кубы должны быть предприняты какие-то действия, чтобы восстановить отношения с США", - заявил Рейнс Прибус, глава администрации Трампа. По его словам, кубинскому руководству необходимо продемонстрировать значительный прогресс в отказе от репрессий, освобождении политических заключенных, открытии рынков, а также гарантировать свободу вероисповедания.

"Фидель Кастро умер!" - написал у себя в Twitter Трамп, что позволяет предположить, что он был рад смерти кубинского лидера.

Он добавил в заявлении: "Хотя трагедии, гибель и боль, причиной которых был Фидель Кастро, нельзя забыть, наша администрация сделает все возможное, чтобы гарантировать, что народ Кубы сможет наконец начать путь к процветанию и свободе".

Педро Фрейре, глава международной практики в юридической фирме Akerman LLP и представитель нескольких американских клиентов, заинтересованных в бизнесе на Кубе, считает, что смерть Кастро может способствовать ускорению нормализации отношений, передает издание.

"Если и был человек, который воплощал кубинскую революцию, то это был Фидель Кастро, и сейчас его нет", - отметил Фрейре, добавив, что в России, Китае и Вьетнаме "настоящие перемены не могли начаться до того, пока не умирал лидер революции".

"Противоречивые утверждения Трампа за последний год не проливают достаточно света на то, как он может отреагировать на смерть Кастро", - говорится в статье.

"О его намерениях относительно Кубы может свидетельствовать недавнее назначение во временную команду в министерство финансов Маурицио Клейвера-Кароне - консерватора, лоббиста, директора Американо-кубинского комитета демократической политической инициативы, выступающего против нормализации отношений с Кубой", - пишет издание, напоминая, что министерство финансов отвечает за обеспечение режима эмбарго.

Многие американцы кубинского происхождения считают назначение Клейвера-Кароне сигналом о том, что Трамп серьезно относится к пересмотру политики возобновления отношений с Кубой.

Однако политика Обамы в области восстановления отношений популярна среди многих республиканцев, считает Хавьер Корралес, эксперт по Кубе из Амхерстского колледжа (Массачусетс).

"Все основные заинтересованные стороны - судоходные компании, фермерское лобби, нефтяные, строительные фирмы, Уолл-стрит, сторонники евангелической церкви - поддерживают ее, - считает Корралес. - Если Трамп попытается воспрепятствовать этой политике, он вступит в серьезный конфликт с важными участниками своей коалиции".

По мнению профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Ричарда Фейнберга, присутствие Кастро сдерживало реформы на Кубе, разжигая страсти среди американцев кубинского происхождения, требовавших сохранения эмбарго США против Кубы. Со смертью Кастро " взаимным претензиям, одним из самых долгих в истории, положен конец по естественным причинам", передают его слова журналисты.