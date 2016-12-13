Горбачев пророчит появление нового СССР

Первый президент СССР Михаил Горбачев, которого часто винят в развале Союза, заявил ТАСС, что в границах бывшего Советского Союза может появиться новое Союзное государство, чем вызвал бурную реакцию в соцсетях.





В развале Советского Союза он обвинил особенности характера Бориса Ельцина и Августовский путч.

