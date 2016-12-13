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13 декабря 16, 12:47
Горбачев пророчит появление нового СССР
Горбачев
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Пользователи усомнились в психическом здоровье первого президента Советского Союза.
Пользователи усомнились в психическом здоровье первого президента Советского Союза.

Первый президент СССР Михаил Горбачев, которого часто винят в развале Союза, заявил ТАСС, что в границах бывшего Советского Союза может появиться новое Союзное государство, чем вызвал бурную реакцию в соцсетях.

"Советского Союза - нет, а Союза - да. Я считаю, что Союз новый может быть. В прежних границах и с тем же составом, добровольно…", - заявил Горбачев по случаю 25 годовщины распада СССР.

В развале Советского Союза он обвинил особенности характера Бориса Ельцина и Августовский путч.
Korrespondent
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