Горбачев пророчит появление нового СССР

Пользователи усомнились в психическом здоровье первого президента Советского Союза.
Первый президент СССР Михаил Горбачев, которого часто винят в развале Союза, заявил ТАСС, что в границах бывшего Советского Союза может появиться новое Союзное государство, чем вызвал бурную реакцию в соцсетях. "Советского Союза - нет, а Союза - да. Я считаю, что Союз новый может быть. В прежних границах и с тем же составом, добровольно…", - заявил Горбачев по случаю 25 годовщины распада СССР.
В развале Советского Союза он обвинил особенности характера Бориса Ельцина и Августовский путч.