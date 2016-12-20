Чем грозит Турции убийство посла Путина?

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит на открытии выставки в Анкаре. Станет ли теракт клином, вбитым между Анкарой и Москвой? - задается в публикации на страницах Tagesspiegel Сюзанне Гюстен.

"Убийство российского посла может в значительно степени повлиять на ход войны в Сирии, - считает журналистка. - Позиция Турции в военном конфликте будет ослаблена, а Россия в будущем сможет рассчитывать на большую поддержку со стороны Анкары".

22-летний Мевлют Алтынташ, оказавшийся сотрудником турецкой полиции, пришел на открытие выставки не для того, чтобы защищать людей, он пришел убивать. "Аллах акбар! Помните Сирию! Помните Алеппо!" - выкрикивал он на турецком, когда смертельно раненый Карлов уже лежал на полу. "При этом преступник держал оружие в правой руке, а указательной палец поднятой левой руки указывал наверх - знак радикальных исламистов", - замечает автор.

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"Врачи еще боролись за жизнь российского посла, начала набирать обороты дискуссия, каким образом этот теракт вообще мог произойти. Алтынташ был сотрудником спецподразделения полиции Анкары - по всей видимости, именно поэтому он смог беспрепятственно оказаться в непосредственной близости от дипломата. При этом, - продолжает журналистка, - турецким властям должно быть известно, что именно российские дипломаты подвергаются сегодня в Турции чрезвычайной опасности. Уже несколько дней перед диппредставительствами РФ в Турции проводятся акции протеста против действий Москвы в Сирии".

"Убийство российского посла произошло в непростое для турецкого руководства время, - продолжает Гюстен. - На этот вторник запланирована встреча политиков из Турции, России и Ирана, на которой будет обсуждаться ситуация в Сирии. После многомесячного кризиса, разразившегося после инцидента со сбитым российским военным самолетом на границе с Сирией, сравнительно недавно в российско-турецких отношениях наступила разрядка. И, несмотря на различные подходы к сирийскому конфликту, стороны вернулись к сотрудничеству".

"Более тесное сотрудничество с Россией позиционируется Эрдоганом как альтернатива европейским устремлениям Анкары. Россия - важнейший поставщик газа для Турции, испытывающей сырьевой голод", - напоминает автор.

"Некоторые сторонники Эрдогана поспешили заявить, что за убийством российского дипломата стоят последователи исламистского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган считает зачинщиком июльского путча", - передает Гюстен. По мнению мэра Анкары Мелиха Гекчека, за убийство Карлова ответственны те же люди, которые причастны к инциденту со сбитым российским военным самолетом, а выкрикиваемые убийцей лозунги являются отвлекающим маневром. Как считает мэр, основная цель тех, кто стоит за атакой на посла, - разрушить российско-турецкие отношения. Эту позицию разделяют и проправительственные турецкие СМИ, говорится в статье.

"Эрдоган уже вчера вечером созвонился с президентом Путиным, однако так просто объяснить убийство своим партнерам по переговорам в Москве не получится. Россия, - считает журналистка, - потребует как минимум больше гарантий безопасности для своих дипломатов и представительств, а возможно, будет настаивать и на политических уступках".

Это, по мнению автора, "может касаться поддержки суннитских повстанцев в Сирии, которых как Асад, так и Путин считают террористами".

"Цель Эрдогана - закрепить позиции Турции как независимого игрока в сирийском конфликте - после убийства российского посла реализовать будет еще труднее: вполне возможно, Анкара будет вынуждена отказаться от любых действий, способных разозлить Россию. Дальнейшее продвижение турецких войск и поддержка сирийских повстанцев на севере Сирии может привести к политическим разногласиям с Москвой", - говорится в статье.

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Турция, которую за последние 10 дней потрясло несколько терактов, унесших жизни почти 60 человек, все больше оказывается в водовороте насилия. "Террористы продолжают устраивать кровавые теракты - несмотря на введенный в стране режим чрезвычайного положения, - пишет журналистка. - Власть говорит о внутренних и внешних врагах, но не может остановить разгул насилия. Сирийский конфликт нередко упоминается как предтеча регионального пожара, языки пламени которого в понедельник дотянулись и до Анкары".

Убийство Карлова еще больше закручивает спираль насилия, выводя ситуацию на новый уровень. "Если до сих пор теракты, устраиваемые курдскими экстремистами или исламистами, были направлены против представителей спецслужб или туристов, то теперь не могут чувствовать себя в безопасности даже иностранные дипломаты", - резюмирует журналистка.