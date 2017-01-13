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11 января 17, 13:29
В США брата и племянника Пан Ги Муна обвинили в коррупции
ПАН Ги Мун
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Федеральный суд Манхэттена (США) предъявил обвинения во взяточничестве брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который намерен баллотироваться на пост президента Южной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, младший брат Пан Ги Муна и его племянник обвиняются в участии в преступной схеме подкупа чиновников ближневосточных стран с целью продажи строительного комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 млн долларов.

"Пан Ги Мун был очень удивлен новостями, которые узнал из СМИ. Он ничего не знает об этом", - говорится в сообщении.

В свою очередь, племянник Пан Ги Муна является брокером по недвижимости в Нью-Йорке, а брат - старшим советником в строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd в Южной Корее.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", генсек ООН Пан Ги Мун опережает экс-лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других кандидатов в президенты страны, согласно проведенному агентством RealMeter опросам общественного мнения.
URA-Inform
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