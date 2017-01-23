Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.18
USD
27.39
RUB
0.46
EUR
30.08
USD
28.30
RUB
0.48
Новости
Мир
21 января 17, 10:18
О чем говорил посол Украины с Трампом после инаугурации
Чалый
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Валерий Чалый констатировал, что Комиссия стратегического партнерства не собиралась уже много лет.

Украина в отношениях с США рассматривает три главных блока вопросов, которые не менялись в зависимости от администрации. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ.

Первый блок, по его словам, это сфера безопасности, которая включает противодействие агрессии России и оккупации Крыма. Второй касается вопросов развития реформ в Украине, в том числе обеспечение макроэкономической стабильности. Третий блок связан с институциональными механизмами.

"У нас есть Комиссия стратегического партнерства, но, к сожалению, она уже не собиралась много лет. Мы сотрудничаем по разным направлениям, и было бы логично в этом году провести заседание этой комиссии", – отметил Чалый.

Посол констатировал, что на сегодня между Украиной и США есть положительные наработки в космической отрасли, в сфере обороны.

"Сейчас надо больше работать с новой администрацией в вопросах инвестиций, реформ, торговли. Я думаю, что прагматическая ориентированность новой команды позволяет нам по-новому показать возможности Украины", – отметил посол.

Читайте также: ДОНАЛЬД ТРАМП ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА США. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщалось, ранее Валерий Чалый сообщил о встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, общение с новым главой американского государства прошло в позитивном ключе.
Korrespondent
Ещё по теме:
Посол Украины в США обсудил планы с советником Трампа
Главные тезисы Порошенко в Давосе
ЕС боится кибератак Москвы, но не может разорвать отношения
Порошенко уверен, что связи Украины с США сохранятся
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мощный торнадо в США унес жизни 11 человек, 20 травмированы
noimageС Сирией покончено. Путин выбрал новую жертву
noimageПапа Римский предупредил об опасности популизма в политике
noimageMoby выпустил яркий клип с Трампом и Украиной (ВИДЕО)
noimageВ Софии прошла инаугурация пророссийского президента
Лента новостей
Загрузка...