О чем говорил посол Украины с Трампом после инаугурации

Украина в отношениях с США рассматривает три главных блока вопросов, которые не менялись в зависимости от администрации. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ.

Первый блок, по его словам, это сфера безопасности, которая включает противодействие агрессии России и оккупации Крыма. Второй касается вопросов развития реформ в Украине, в том числе обеспечение макроэкономической стабильности. Третий блок связан с институциональными механизмами.

"У нас есть Комиссия стратегического партнерства, но, к сожалению, она уже не собиралась много лет. Мы сотрудничаем по разным направлениям, и было бы логично в этом году провести заседание этой комиссии", – отметил Чалый.

Посол констатировал, что на сегодня между Украиной и США есть положительные наработки в космической отрасли, в сфере обороны.

"Сейчас надо больше работать с новой администрацией в вопросах инвестиций, реформ, торговли. Я думаю, что прагматическая ориентированность новой команды позволяет нам по-новому показать возможности Украины", – отметил посол.

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Как сообщалось, ранее Валерий Чалый сообщил о встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, общение с новым главой американского государства прошло в позитивном ключе.