Новый свидетель в деле о катастрофе под Смоленском

10 апреля 2010 года в окрестностях российского города Смоленск произошло крушение польского правительственного лайнера, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, в том числе польские военные, политики и представители духовенства. Все они направлялись на памятные мероприятия в Катынь, где советские спецслужбы в мае 1940 года расстреляли около 4,4 тыс. поляков, преимущественно офицеров, напоминает Дирк Мюллер-Тедеран на страницах немецкого Bild.

Следствие пришло к выводу, что к крушению лайнера привел человеческий фактор и плохие погодные условия. Нынешние польские власти полагают, что это был теракт, устроенный Москвой. "Теперь же, согласно сообщениям в польских СМИ, в деле появился новый свидетель, который утверждает, что якобы перед падением самолета видел языки пламени, вырывающиеся из него. Показания свидетеля подкрепляют версию о теракте", - говорится в статье.

"В то утро я шел по направлению к аэродрому, - рассказывает, по данным польской газеты Gazeta Polska Codzienna, неназванный свидетель, россиянин. -Сначала там был плотный туман, но затем начало светать, и я услышал пролетающий самолет. И спустя момент времени я увидел, что он летел и горел. С обеих сторон был огонь. Потом он врезался, и наступила тишина".

По информации польской правоконсервативной газеты Niezalezna, российские следователи не допрашивали этого свидетеля.

Кем является этот анонимный свидетель, пока неизвестно. К тому же на него ссылаются исключительно в проправительственных публикациях - видимо, для того, чтобы "подкрепить версию о теракте". Критики этой теории утверждают, что это просто еще одна попытка подвести под нее какие-то доказательства.

Начиная с ноября прошлого года польская партия "Право и справедливость" начала эксгумацию останков жертв авиакатастрофы для того, чтобы обнаружить следы взрывчатых веществ. Также ради распространения в польском общественном мнении версии о теракте был снят художественный фильм "Смоленск". То, что все это носит системный характер, подтверждается 10 числа каждого месяца в Варшаве: Ярослав Качиньский, брат-близнец Леха, выступает с небольшого подиума около президентского дворца с пламенной речью о "павшем" брате перед функционерами и сторонниками партии, пишет корреспондент.

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В связи с подобными сектантскими чертами, потребностью постоянного поклонения жертвам, многие в Польше заговорили о так называемой "Смоленской религии". Философ Збигнев Миколейко утверждает, что "партия "Право и справедливость" ввела религиозные ритуалы". Религии, поясняет он, "необходимы мифы и мученики, и эту роль в данном случае выполняют жертвы катастрофы", говорится в статье.