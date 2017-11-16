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16 ноября 17, 17:22
Радиоактивное облако плывет над Европой
Радиоактивное облако
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Ученые в Европе недоумевают по поводу явления, окутанного тайной и угрозой, - концентрации радиоактивного загрязнения, вызванного рутением-106.

"Ученые по всей Европе недоумевают по поводу явления, окутанного тайной и угрозой в несколько неравных пропорциях, - концентрации радиоактивного загрязнения, вызванного нуклидом под названием рутений-106, - сообщает Алан Коуэлл в The New York Times. - Официальные наблюдатели во Франции и Германии заключили, основываясь на анализе погоды, что загрязнение, отмечаемое с конца сентября, пришло с юга России или из Казахстана".

"Самая вероятная зона утечки лежит между Волгой и Уралом", - заявил 9 ноября французский Институт радиационной защиты и ядерной безопасности. "Жан-Марк Перес, директор института, сказал Reuters, что географическая зона может указывать на утечку в России или Казахстане", - передает автор.

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"8 октября немецкое Федеральное ведомство по радиационной безопасности сказало: "Приходится предположить, что регион происхождения радиоактивной утечки - Россия". Это предположение было опровергнуто Росатомом - государственной компанией, которая управляет российской атомной промышленностью", - говорится в статье.

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Согласно заявлению Росатома, "ни одно из предприятий российской атомной промышленности не отмечало уровней радиации, превосходящих норму". "Одна из стран в восточной части Европейского союза" - более вероятный источник, добавил Росатом, отметив высокий уровень радиации над Италией, Румынией и Украиной.

"Однако присутствие малоизвестного вещества вызвало беспокойство, что угроза европейскому здоровью может нарастать. Это едва ли удивительно в свете того, как широка палитра других тревог Запада по поводу российских намерений. Взять хотя бы Крым, аннексированный Москвой в 2014 году, и деятельность Кремля в киберпространстве", - отмечает автор.
Inopressa
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