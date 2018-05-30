В Польше в аварию попали 10 украинских студентов

В Варшаве на кольцевой развязке в ДТП попали десять украинских студентов, находившихся одном легковом автомобиле. Все они возвращались под утро с вечеринки на реке Висла. Как сообщил портал TVN Fakts, авария произошла около 3 часов ночи. Пьяный водитель не справился с управлением Mercedes и снес электроопору, перекрыв движение автомобилей и трамваев.

Два человека сидели в переднем кресле возле водителя, пятеро на задних сидениях и двое ехали в багажнике. Для эвакуации последних пожарные использовали спецтехнику. Все находившиеся в машине - граждане Украины в возрасте от двадцати лет.

Пострадавшие – студенты высших учебных заведениях Варшавы. Никто из них не получил серьезных увечий, несмотря на сильный удар, из-за того, что сидели очень близко друг к другу.

Водитель по приезду полиции заявил, что не управлял автомобилем и отказывался проходить тест на содержание в организме алкоголя. Ему грозит срок до 10 лет и лишение водительских прав.

Напомним, ранее в Будапеште двухэтажный автобус с украинскими туристами не прошел под ограничителем высоты, в результате чего второй этаж полностью снесло. Восемь туристов получили серьезные травмы, 20 отделались легкими повреждениями.

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