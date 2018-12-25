Белый дом рассказал о разногласиях между Трампом и Мэттисом

Исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвани заявил, что между президентом Дональдом Трампом и бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом всегда были разногласия по Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .





Малвани отметил, что даже после отставки Мэттиса, президент не изменит своего решения по выводу войск из Сирии.





"Есть хотя бы один шанс того, что президент изменит свое решение и поменяет курс? Нет, я думаю, что президент сказал народу еще в начале, что не хочет, чтобы мы оставались в Сирии навсегда. Вы видите конечный результат двухлетней работы", - рассказал Малвани.





"Они с Мэттисом никогда не могли прийти к согласию. Президент в начале избирательной кампании сказал, что хочет убраться из Сирии. Думаю, он заслуживает иметь министра обороны, который бы с ним соглашался", - добавил он.









Отметим, Трамп заявил, что с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США. Американский лидер назвал Шанахана очень талантливым и выразил уверенность, что он будет "великолепен" на этой должности.



