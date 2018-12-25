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24 декабря 18, 20:28
Белый дом рассказал о разногласиях между Трампом и Мэттисом
Дональд Трамп
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Малвани отметил, что даже после отставки Мэттиса, президент не изменит своего решения по выводу войск из Сирии
Исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвани заявил, что между президентом Дональдом Трампом и бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом всегда были разногласия по Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Малвани отметил, что даже после отставки Мэттиса, президент не изменит своего решения по выводу войск из Сирии.

"Есть хотя бы один шанс того, что президент изменит свое решение и поменяет курс? Нет, я думаю, что президент сказал народу еще в начале, что не хочет, чтобы мы оставались в Сирии навсегда. Вы видите конечный результат двухлетней работы", - рассказал Малвани.

"Они с Мэттисом никогда не могли прийти к согласию. Президент в начале избирательной кампании сказал, что хочет убраться из Сирии. Думаю, он заслуживает иметь министра обороны, который бы с ним соглашался", - добавил он.


Отметим, Трамп заявил, что с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США. Американский лидер назвал Шанахана очень талантливым и выразил уверенность, что он будет "великолепен" на этой должности.

источник: .rbc.ua
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