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25 сентября 19, 09:04
Конгресс США начал процедуру импичмента Трампа
Трамп
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Президента США обвиняют в нарушении присяги, предательстве национальных интересов и нарушении чистоты выборов

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Заявление об этом сделала спикер Палаты Нэнси Пелоси.

"На этой неделе президент признал, что просил президента Украины совершить действия, которые принесут ему (Трампу - ред.) политическую выгоду. Действия Трампа свидетельствуют о позорном факте предательства президентом его присяги, предательства нашей национальной безопасности и предательства чистоты наших выборов. Поэтому сегодня я объявляю, что Палата представителей начинает официальную процедуру расследования для импичмента", - заявила Пелоси.

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Она упомянула, что в течение нескольких месяцев в комитетах Конгресса шли расследования в отношении действий Трампа, также прошли слушания в судах. Теперь расследования будут продолжены в рамках процедуры импичмента. "Президент должен понести ответственность. Никто не выше закона", - подчеркнула Пелоси.

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Трамп ответил в Twitter: "Они даже не видели расшифровки звонка. Тотальная охота на ведьм!"

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г. 

Напомним:

- В начале сентября СМИ США со ссылкой на источники написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который якобы связан с коррупцией в газовой компании Украины. 

- 20 сентября стало известно, что в разведке США обеспокоены деталями разговора, который Трамп вел, предположительно, с Зеленским. 

- Вчера Трамп обещал, что обнародует расшифровку телефонного разговора с Зеленским.
liga.net
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