Зеленский в США разгневал российских пропагандистов

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты Америки проигнорировал вопросы российских пропагандистов из канала Россия 1.

Журналист канала спросил Зеленского о том, было ли давление со стороны Дональда Трампа на украинского президента. Между тем, Владимир Зеленский просто развернулся и ушел.

Понятное дело, что Владимир Зеленский слышал нас, но отвечать не стал, - сказал пропагандист.

Вполне ожиданно, этот инцидент бурно прокомментировали на российском канале. Россияне возмутились тем, что возле Зеленского было много охраны и никакой коммуникации с журналистами.

Я вот честно скажу, что такого я не видел никогда, хотя освещал визиты многих президентов в разные страны. Так, как Зеленского охраняют здесь, в Нью-Йорке, не охраняют ни Путина, ни Трампа не охраняют, даже больше скажу, даже Порошенко. К Порошенко можно было спокойно подойти, спокойно что-то спросить. Да, он всякие глупости нам отвечал, но, впрочем, отвечал. Вокруг Зеленского в три ряда выстроились охранники, причем не американские, а именно украинские, - заявил российский журналист.



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Российские пропагандисты считают, что Зеленский "боится отвечать о связях с Трампом и о Байдене”.

Напомним, у Трампа хотели сорвать встречу с Зеленским. В Белом доме опасались, что встреча с Зеленским будет сфокусирована не на Украине, а на Джо Байдене.