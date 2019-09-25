В Нью-Йорке началась встреча Трампа и Зеленского - онлайн

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины, распространенном вечером в среду, 25 сентября.

Трансляцию ведет телеканал "112 Украина".

Вчера Зеленский отметил, что надеется, что будет иметь теплую встречу с президентом США Дональдом Трампом, и рассчитывает на дальнейшую поддержку США Украины, которая находится в условиях войны и агрессии.





На вопрос, как повлияет скандал во внутренней политике США с Украиной в центре внимания на встрече с американским лидером, Владимир Зеленский ответил: "Ничего страшного, мы ко всему готовы".









Напомним, Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в Нью-Йорке украинский глава государства выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.



