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25 сентября 19, 21:36
В Нью-Йорке началась встреча Трампа и Зеленского - онлайн
зеленский и Трамп
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В Нью-Йорке на полях 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины, распространенном вечером в среду, 25 сентября.

Трансляцию ведет телеканал "112 Украина".



Вчера Зеленский отметил, что надеется, что будет иметь теплую встречу с президентом США Дональдом Трампом, и рассчитывает на дальнейшую поддержку США Украины, которая находится в условиях войны и агрессии.

На вопрос, как повлияет скандал во внутренней политике США с Украиной в центре внимания на встрече с американским лидером, Владимир Зеленский ответил: "Ничего страшного, мы ко всему готовы".


Напомним, Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в Нью-Йорке украинский глава государства выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Источник: 112.ua

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