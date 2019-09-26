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26 сентября 19, 09:09
Трамп тонко подшутил над Зеленским во время их встречи
Зеленский и Трамп
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В Нью-Йорке на полях саммита ООН произошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В Нью-Йорке на полях саммита ООН произошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», она началась с шутки.

Встречая Владимира Зеленского, Дональд Трамп заявил: « «Господин Президент Украины сделал меня более знаменитым. У него замечательная репутация».

На это украинский лидер пригласил его в нашу страну, сказав: «Я знаю, что вы никогда не были в Украине, ваш предшественник тоже не нашел время. Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну?».

На что американский лидер сказал: «Я постараюсь».

Говоря о восстановлении мира в Украине, Владимир Зеленский заявил: ««Нам нужна не помощь, а настоящая поддержка. Только вместе с США и Европейским Союзом мы сможем остановить войну».

На это Дональд Трамп ответил: «Вы достигли прогресса с Россией, продолжайте в том же духе».

Белый дом уже опубликовал текст стенограммы встречи.
Fraza.ua
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