Помпео и Волкера вызвали на допрос

Палата представителей Конгресса США вызвала на допрос госсекретаря Майка Помпео из-за скандала с разговором президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, передает CNN.

Также на допрос был вызван специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

Показания должны состояться между 2 и 10 октября, в то время как Конгресс будет на двухнедельном перерыве.

В Конгрессе также отметили, что у них запланированы смещения пяти должностных лиц Госдепа, которые были упомянуты в связи с расследованием.

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Ранее сообщалось, что Волкер выступил посредником в переговорах адвоката Трампа Рудольфа Джулиани с украинскими чиновниками.



Напомним, в США разгорелся скандал из-за якобы давления президента США на украинского коллегу с требованием расследовать дело сына экс-вице-президента Джо Байдена. Телефонный разговор между Трампом и Зеленским стал причиной объявления начала процедуры импичмента президента США.



