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28 сентября 19, 11:40
Трамп опубликовал предвыборный ролик с Зеленским
Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп опубликован предвыборный ролик, в котором фигурируют президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Соответствующее видео появилось в субботу, 28 сентября, на его странице в Facebook.

В ролике речь идет о скандале, возникшем вокруг Трампа и другого кандидата в президенты США - Джо Байдена, а также его сына Хантера. Напомним, скандал возник из-за того, что Трамп в разговоре с Зеленским якобы давил на украинского лидера, чтобы тот содействовал расследованию "коррупции" сына своего конкурента в Украине.

В частности, в видео демократы обвиняются в том, что инициировали импичмент Трампу за то, что тот содействовал раскрытию коррупции их представителя.

Трамп прокомментировал публикацию видеоролика фразой: "Я слил болото".


Телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.
bigmir.net
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