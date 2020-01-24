Стрелки на часах Судного дня передвинули вперед

В четверг, 23 января, стрелки часов Судного дня сдвинули на 20 секунд до полуночи. Отмечается, что так близко к "глобальной катастрофы" человечество еще не было. Об этом пишет CNN.

Так, ежегодно чикагский журнал Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков") переводит часы, демонстрируя, насколько мир приближается к своему концу.

"Сейчас мы выражаем, насколько мир близок к катастрофе в секундах, а не в часах или даже минутах", - сказал глава Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.

"Человечество по-прежнему сталкивается с двумя одновременно существующими опасностями - ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются другими угрозами, такими как информационная война в киберпространстве, которая подрывает способность общества отвечать на вызовы.

В сфере международной безопасности сложилась крайне тяжелая ситуация не только из-за этих угроз, но и из-за того, что мировые лидеры разрушают глобальную политическую систему", - говорится в релизе.

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