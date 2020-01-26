Врачи назвали симптомы заражения коронавирусом из Китая

Заболевание, спровоцированное новым коронавирусом, на первых стадиях может проходить без характерных для пневмонии симптомов. Об этом сообщают медики из Уханя, передает Xinhua.

Ранее медики заявляли, что клинические проявления новой коронавирусной пневмонии в основном проявляются лихорадкой, усталостью и сухим кашлем. Однако вскоре в Народной больнице Уханьского университета было выявлено много нетипичных случаев заболевания.

В частности, у пациентов на первых стадиях был слабый аппетит, усталость, психические проблемы, тошнота, рвота, диарея, головная боль. И лишь спустя время у них проявлялись легочные симптомы пневмонии.

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