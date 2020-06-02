Трамп грозит развернуть войска из-за протестов в США.

Президент США Дональд Трамп пообещал развернуть войска в ответ на продолжающиеся во многих городах страны протесты, в Пентагоне высказывают беспокойство, сообщает CNN.

Вчера Трамп назвал насильственные протесты "внутренними террористическими актами", которые должны быть подавлены правоохранителями.

"Если город или штат отказываются предпринимать необходимые действия, чтобы защитить жизнь и собственность их обитателей, я разверну войска Соединенных Штатов и быстро решу проблему за них", - заявил Трамп. Он сослался на Закон о восстании от 1807 года, который разрешает президенту использовать войска для подавления беспорядков.

В то же время, собеседники CNN в Пентагоне рассказали о глубоком и растущем беспокойстве среди военных, возникшем даже до этого заявления Трампа. Некоторые военные чиновники заявили, что ситуация не требует развертывания войск, если губернаторы штатов не приведут убедительных аргументов о том, что это необходимо.

"Очень хотелось бы, чтобы местные правоохранители взяли ответственность", - сказал представитель министерства обороны, сославшись на законы, запрещающие армии выполнять правоохранительные функции внутри США.

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